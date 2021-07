அமைச்சர் சேகர்பாபு போட்ட ஆர்டர்.. நெல்லையில் 16 வருடத்திற்கு பிறகு நடந்த மாற்றம் !

Tirunelveli

oi-Velmurugan P

நெல்லை: இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, நெல்லையப்பர் கோவில் மற்றும் பாபநாச சுவாமி திருக்கோயில்களுக்கு இரண்டு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். நெல்லையப்பர் கோயிலில் 16 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டிருந்த மேற்கு கோபுர வாசலை திறக்க உத்தரவிட்ட அமைச்சர் சேகர்பாபு, பாபநாச சுவாமி திருக்கோயிலில் விரைவில் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார்.

இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு இதுவரை இல்லாத ஒன்றாக அனைத்து கோயில்களின் சொத்துக்களையும் ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிட்டார். அதன்படி சொத்துக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதேபோல் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களின் நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு கோயில்களை ஒவ்வொரு வாரமும் சென்று ஆய்வு செய்யும் அமைச்சர் சேகர்பாபு. கோயில்களில் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்பு பணிகளை விரைவாக முடிக்க ஆணையிட்டுள்ளார்.

ஒளிப்பதிவு சட்டம்: எங்களை தாண்டியே நடிகர் சூர்யாவை நெருங்க முடியும்- பா.ஜ.க.வுக்கு சீமான் எச்சரிக்கை

English summary

Minister Sekar babu a surprise visit to Nellai and Tenkasi temples . He ordered the officials to open the west tower gate of the Nellaiyappar temple, which had been closed for 16 years, for public viewing.