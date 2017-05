ஆதார் இறுதி கெடு: ஜூன் 30க்கு மேலும் நீட்டிக்க முடியாது - மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

ஆதார் அட்டையை கட்டாயமாக்கும் திட்டத்துக்கான கெடுவை ஜூன் 30ஆம் தேதிக்கு மேல் நீட்டிக்க முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

English summary

The centre has denied that it had set June 30 2017 as the deadline to get an Aadhaar card. The submission was made in the Supreme Court which refrained from issuing an interim stay on the government notifications which require citizens to have an Aadhaar card by June 30 2017.