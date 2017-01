ஜல்லிக்கட்டு.. கடைசி நம்பிக்கையும் தகர்ந்தது.. உடனே தீர்ப்பு கிடையாது.. சுப்ரீம் கோர்ட் கைவிரிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 11:15 [IST]

English summary

Supreme court says can not give judgement suddenly on Jallikkattu case. And the court says The judgement is preparing now so before pongal judgement is not possible.