கடைசியில் ராகுல் போனது பஞ்சரான சைக்கிள்தானப்பா... பாஜக சொன்னது பலிச்சிருச்சே!

காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி, உத்தரப் பிரதேசத்தில் சமாஜவாதியுடன் கூட்டணி அமைத்ததன் மூலம் அவர் பஞ்சரான சைக்கிளில் பயணிக்கிறார் என்று பாஜக தலைவர்கள் கிண்டல் செய்தனர்.

English summary

BJP leaders commented that Rahul was travelling in punctured cycle, but after the 5 state's election results were realeased now it becomes true.