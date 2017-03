கோவாவில் ஆட்சியை தக்க வைத்தது பாஜக அரசு.. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி

கோவா சட்டசபையில் இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பாஜகவுக்கு 22 எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததால் மனோகர் பாரிக்கர் அரசு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Manohar Parikkar won in trust vote conducted in Goa Assembly as per SC directives.