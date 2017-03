கோவா: ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநரை சந்திக்கும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள்

கோவாவில் உச்சக்கட்ட பரபரப்பாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநரை சந்திக்க உள்ளனர்.

English summary

Congress legislative party meet at Congress house in Panjim. Congress MLAs along with Digvijay Singh to call on Governor after meet.