டெல்லி, மிசோராம் மாநிலங்களில் லேசான நில நடுக்கம்.. மக்கள் பீதி

டெல்லியில் இன்று காலை திடீர் நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது. கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் மக்கள் பீதியடைந்தனர்.

English summary

Mild tremors in Delhi, Mizrom today morning. In Delhi earth quack measured as 3. In Mizoram it measured as 3.7.