ஜல்லிக்கட்டுக்கு தீர்வு கேட்டா வறட்சி நிவாரண குழுவை அனுப்புகிறதாம் மத்திய அரசு!

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு மத்திய அரசு ஆதரவு அளிக்கும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 12:09 [IST]

English summary

Prime Minister has extented his support to the TamilNadu government in Jallikattu issue but has refuesed to bring ordinence.