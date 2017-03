மருத்துவ பரிசோதனை முடிந்து டெல்லி திரும்பினார் சோனியா காந்தி!

மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்காக வெளிநாடு சென்றிருந்த சோனியா காந்தி நாடு திரும்பினார்.

English summary

Congress president Sonia Gandhi and vice-president Rahul Gandhi have returned to India from the United States, said reports. Both returned to the national capital on Thursday evening.