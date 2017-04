ஜெ. படத்தை அரசு அலுவலகங்களில் வைக்கலாம், பாரத ரத்னாவே கொடுக்கலாம்.. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு இதுதான்

தார்மீக ரீதியாக ஜெயலலிதா வழக்கின் முதல் குற்றவாளி என்ற முத்திரை இருந்தாலும்கூட சட்டப்படி, அவர் குற்றவாளி இல்லை. எனவே அவரது உருவப்படத்தை அரசு அலுவலகங்களில் வைக்கலாம்.

English summary

Karnataka cannot recover the fine of Rs 100 crore in the Jayalalithaa disproportionate assets case. The Supreme Court on Wednesday rejected a review plea filed by Karnataka challenging her abatement in the case.