டிடிவி தினகரனிடம் லஞ்சம் பெற முயன்ற தேர்தல் ஆணைய கறுப்பு ஆடு யார்? துரத்தும் கேள்வி

தேர்தல் ஆணையத்திலுள்ளவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முற்பட்டிருக்கும் செயலை எளிதில் கடந்து செல்ல முடியாது என்பதால், கறுப்பு ஆடுகளை வெளிக்கொண்டுவர வேண்டியது காவல்துறையின் கடமையாகும்.

English summary

It is not yet clear who in the Election commission TTV Dinakaran tried to bribe. That part is essential to complete loop.