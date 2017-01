தமிழில் பொங்கல் வாழ்த்து சொன்ன கனடா பிரதமர்..! - கனடா வளர்ச்சியில் தமிழர்களுக்கு பங்குண்டு

கனடாவின் வளர்ச்சியில் தமிழர்களுக்கு முக்கிய பங்குண்டு என கனடா பிரதமர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக டுவிட்டர், ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டு பொங்கல் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்

English summary

Canadian Prime Minister, Justin Trudeau,wished Tamilians in Canada and around the world a happy Thai Pongal on Sunday.