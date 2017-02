சசிகலா தரப்பில் வெறும் 119 எம்.எல்.ஏக்கள்தான்.. போலீஸே சொல்லி விட்டது!

அதிமுகவைச் சேர்ந்த 119 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு சசிகலாவிற்கு இருப்பதற்கான கடிதங்களை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Monday, February 13, 2017, 15:17 [IST]

Letters, from 119 ADMK MLAs were submitted in Chennai High Court by government.