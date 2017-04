புதிதாக கிளம்புகிறது தலைவலி.. ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களுடன் டிடிவி தினகரன் திடீர் ஆலோசனை

ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியின், தங்கதமிழ்ச்செல்வன், பெரியகுளம் தொகுதியின் கதிர்காமு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதி வெற்றிவேல் ஆகிய அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தினகரனுடன் இன்று சந்திப்பு நடத்தி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Meanwhile 3 AIADMK MLAs met with TTV Dhinakaran at Chennai, spark speculations.