சரத்குமாரை விடாது துரத்தும் வருமான வரித்துறையினர்.. இன்றும் விசாரணைக்கு ஆஜராக உத்தரவு

சரத்குமாரிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்த உள்ளதால் அவர் இன்று மீண்டும் வருமான வரித்துறை புலனாய்வு அதிகாரிகள் முன்பு ஆஜராக உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Income tax officials summoned to Actor Sarathkumar to appear before them today also.