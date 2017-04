ஆர்கே நகரில் பாதாளம் வரை பாயும் பணம்- 3-வது இடத்துக்கு மல்லுக்கட்டும் நாம் தமிழர், பாஜக, சிபிஎம்

ஆர்கே நகரில் பணம் பாதாளம் வரை பாய்ந்து கொண்டிருப்பதால் 3-வது இடத்துக்கு நாம் தமிழர், பாஜக மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மல்லுக்கட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Naam Thamizhar, BJP and CPM parties looks the third place in the RK Nagar Bypoll.