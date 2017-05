உள்ளாட்சி தேர்தல்: திமுகவில் களையெடுப்பு தொடங்குகிறது! மா.செ.க்களை தூக்கி அடிக்க திட்டம்!!

உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்வைத்து திமுகவில் அதிரடி மாற்றங்கள் அரங்கேற உள்ளது. மாவட்ட செயலாளர்கள் பலரையும் மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளது திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ahead of Local Body Elections, DMK will replace many District Secrataries