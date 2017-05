ஜெ. மாஜி டிரைவர் கனகராஜ் இங்கதான் பலியா… சாலை விபத்து நடத்த இடத்தில் எஸ்பி தீவிர ஆய்வு

கொடநாடு கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய ஜெயலலிதாவின் மாஜி டிரைவர் கனகராஜ் உயிரிழந்த இடத்தை நீலகரி மாவட்ட எஸ்பி முரளி ரம்பா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

Nilgiri SP Murali Ramba inquiries at Athur, where Jayalalithaa’s former driver Kanagaraj met accident.