அக்கா தமிழிசையே சொல்லிட்டாங்க.. தினகரன் தகுதி நீக்கம் உறுதியாகிறது!

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் அதிமுக அம்மா அணியின் வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்யும் அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் வெளியிடக் கூடும் என கூறப்படுகிறது.,

English summary

Accroding to the TamilNadu BJP President TamilIsai Soundrarajan's statement, Election Commission will annouce that the disqualifing TTV Dinakaran in RK Nagar bypoll.