‘ஏமாறாதே ஏமாற்றாதே’ எம்ஜிஆர் பாடலைப் பாடி ஆர்.கே. நகரில் கங்கை அமரன் ஓட்டு வேட்டை

சுட்டெரிக்கும் வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் பாஜக வேட்பாளர் கங்கை அமரன். ஆர். கே. நகரில் எம்ஜிஆர் ஆதரவாளர்கள் அதிகம் என்பதால் எம்ஜிஆர் பாடல்களை பாடி ஓட்டு வேட

English summary

BJP’s R.K. Nagar candidate Gangai Amaran sings MGR songs in his election campaign in R K Nagar.