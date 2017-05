அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவா ரஜினியை சந்தித்தேன்…. ஆடிப்போன கங்கை அமரன்

அரசியல் ஆதாயத்திற்காக நான் ரஜினியை சந்திக்கவில்லை என்று ரஜினிக்கே தெரியும் என்று அண்மையில் பாஜகவில் சேர்ந்த இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP leader Gangai Amaran wished Rajinikandh to come politics soon.