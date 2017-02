ரூ 55 லட்சம் வாடகை பாக்கி.. செட்டில் செய்யாத சசி குரூப்.. கதறும் கோல்டன் பே ஓனர்கள்!

கோல்டன் பே ரிசார்ட்டில் 10 நாட்கள் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள் தங்கியதற்கு வாடகை ரூ. 60 லட்சத்தில் 5 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே செட்டில் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 11:49 [IST]

English summary

Golden Bay resort owners have charged ADMK owners for damaging their resort during their stay.