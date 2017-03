ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறாரா கங்கை அமரன்?

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Music Director Gangai Amaran will announced as BJP candidate of RK.Nagar constiturncy sources says.