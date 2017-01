அலங்காநல்லூரைத் தொடர்ந்து பாலமேட்டிலும் ஜல்லிக்கட்டு.. பிப். 2ம் தேதி!

மதுரை மாவட்டம் பாலமேட்டில் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்று அப்பகுதியின் ஊர் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Jallikattu to be conducted on Feb 2 in Palamedu of Madurai District.