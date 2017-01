ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் இருந்து நீதிபதி பானுமதி மீண்டும் விலகுவார்?

ஜல்லிக்கட்டுக்கு முதன் முதலில் தடை விதித்ததால் கடந்த ஆண்டு இது தொடர்பான விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி பானுமதி விலகினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Supreme Court Justice Banumathi first banned jallikattu during her tenure as Judge of the Madurai Bench of the Madras High Court. Now Petitions seeking stay to TamilNadu govt. bill for Jallikkatu will hear on Moday by Justice Dipak Misra and Banumathi Bench.