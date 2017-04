வலுக்கிறது இழுபறி… எடப்பாடி பழனிச்சாமி கபட நாடகம் ஆடுகிறார்.. மதுசூதனன் டமால்

பிளவுபட்டுள்ள இரண்டு அணிகள் இணைவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நிலவி வருகிறது. இதுதொடர்பான முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கபட நாடகம் ஆடுகிறார் என்று மதுசூதனன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Madusudanan, belonging to OPS team, has slammed Edapadi Palanisamy over joining negotiation.