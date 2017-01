அலங்காநல்லூரில் என்னை பலி கொடுக்க போலீஸ் திட்டமிட்டு கொடூரமாக தாக்கியது- முகிலன் பகீர் தகவல்

அலங்காநல்லூர் போராட்ட களத்தில் என்னை உயிர் பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டே போலீசார் தாக்கினர் என குற்றம்சாட்டியுள்ளார் முகிலன்.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 11:43 [IST]

English summary

Social Activist Mukilan was bruttaly attacked by Police at Alanganallur.