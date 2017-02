31 எம்.எல்.ஏக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை! ஒன் இந்தியா தமிழ் செய்தியை உறுதி செய்தார் முதல்வர் ஓபிஎஸ்!

சசிகலாவுக்கு எதிராக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் என ஒன் இந்தியா தமிழ் இன்று செய்தி வெளியிட்டது. இதனை உறுதி செய்யும் வகையில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM OPS doing meditation in Jayalalitha's memorial at Chennai Marina. He is conforming one india tamil news which was telling that OPS against Sasikala.