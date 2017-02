பன்னீர்செல்வத்துடன் இருப்பவர்கள் காலாவதியான அரசியல்வாதிகள்... வைகைச்செல்வன் அதிரடி

பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பவர்கள் காலாவதியான அரசியல்வாதிகள் என வைகைச் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Spokes person Vaigaiselvan says Outdated politicians only supporting O.Panneerselvam. He accused Panneerselvam turned traitor, to the AIADMK.