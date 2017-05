"ரெய்டு" கேப்பில் ப. சிதம்பரத்தை முதல்வர் வேட்பாளராக்கிய கராத்தே தியாகராஜன்- திமுக- காங். ஷாக்

சிபிஐ ரெய்டு விவகாரம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த கராத்தே தியாகராஜன், ப. சிதம்பரம்தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளர் என ஒரேபோடாக போட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:12 [IST]

English summary

Senior Congress Leader Karate Thiagarajan said that P Chidambaram will be the Chief Minsiter Candidate for TamilNadu.