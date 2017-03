சென்னையில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு - ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி

சென்னையில் கடும் குடிநீர் பஞ்சம் நிலவி வருகிறது.ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தண்ணீர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.

English summary

Chennai is facing acute water shortage and the patients in Chennai Govt Rajiv Gandhi hospital are strnaded without enough drinking water.