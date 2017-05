கட்சி கூட்டங்களில் ஆட்டம் பாட்டம் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தினால் தான் கூட்டம் வருமா?- வீடியோ

தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் தாங்கள் நடத்தும் கூட்டங்களில் ஆடல்,பாடல் நிகழ்சிகளை நடத்தி கூட்டத்தை ஈர்ப்பது, கட்சிகளின் கொள்கைகள் நீர்த்துப் போய்விட்டதை சுட்டுகிறது.

English summary

In political meetings, dance programs conducted to pull the crowd. Once orators dominated the stage and cadres loved their Leaders' speech.