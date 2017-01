புதுச்சேரி மாஜி அமைச்சர் விஎம்சி சிவகுமார் மர்ம நபர்களால் வெடிகுண்டு வீசி படுகொலை!

புதுவையில் முன்னாள் அமைச்சர் விஎம்சி சிவகுமார் மர்ம நபர்களால் கொல்லப்பட்டார். திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த இவர் பின்னர் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

English summary

Former Pudhucherry Minister VMC Sivakumar was murdered in Neeravi on Tuesday.