முதல்வர் வேட்பாளர்.. ஜனாதிபதி பதவி.. பாஜக விரிக்கும் வலையில் சிக்குவாரா ரஜினிகாந்த்

முதல்வர் வேட்பாளர், ஜனாதிபதி பதவி என அடுத்தடுத்து ரஜினிகாந்துக்கு பாஜக வலைவிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.

English summary

Sources said that the BJP wishes to field Super Star Rajinikanth as CM candidate for Tamilnadu.