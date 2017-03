ஆர்.கே. நகர் பண வெள்ளம் பாய தொடங்கியது.. ரூ.7 லட்சம் பறிமுதல்: தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் விநியோகிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பணம் இதுவரை ரூ.7 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.

English summary

RK Nagar electoral officer says that Rs. 7 Lakhs seized so far.