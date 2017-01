கேபி முனுசாமியின் பலே ப்ளான்... வெலவெலத்த மன்னார்குடி கோஷ்டி- விரட்டப்பட்ட தூதர்கள்!

தங்களை தனிமைப்படுத்தி முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமியின் வியூகத்தால் வெலவெலத்துக் கிடக்கிறதாம் மன்னார்குடி கோஷ்டி.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 15:00 [IST]

Sasikala relatives very upset over the Former Minister KP Munusamy's strategy against Mannargudi family.