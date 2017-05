சிதம்பரத்தின் வீட்டில் சோதனை நடப்பது அரசியல் பழிவாங்கும் செயல்: திருநாவுக்கரசர் குற்றச்சாட்டு

முன்னாள் அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் விட்டில் சோதனை நடத்தப்படுவது அரசியல் பழிவாங்கும் செயல் என திருநாவுக்கரசர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tirunavakarasar has accused the investigation of the former minister P. Chidambaram's attempt as political revenge. He also accused the BJP is following this in the all states.