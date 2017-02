பெரும்பான்மை உள்ளது என்றால் ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்தாதது ஏன்? திருமாவளவன்

தங்களுக்கு அறுதிப் பெரும்பான்மை உள்ளபோது ஆளுங்கட்சித் தரப்பில் இரகசிய வாக்கெடுப்புக்கு அஞ்சுவது ஏனென்ற கேள்வி எழுகிறது என திருமாவளவன்க கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Sunday, February 19, 2017

VCK leader Thol.Thirumavalavan Condemned for attacking of dmk working president Stalin by police