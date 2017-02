திருநாவுக்கரசர் திடீர் டெல்லி பயணம்! ஓபிஎஸ்-க்கான காங். ஆதரவை தடுக்க வியூகம்!

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் இன்று இரவு டெல்லி செல்கிறார் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 20:19 [IST]

English summary

Tamilnadu congress leader Thirunavukarasar going to delhi tonight. He would be urging Rahul to support Sasikala team.