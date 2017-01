திருப்பூர் பாஜக பிரமுகரின் கள்ளக் காதல் தற்கொலையை கொலையாக சித்தரித்த 2 பேர் போலீசில் சிக்கினர்!

திருப்பூர் பாஜக பிரமுகர் மாரிமுத்து தற்கொலை செய்து கொண்டதை கொலை போல மாற்ற முயன்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் பாஜகவின் செட்டப் நாடகமும் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

English summary

BJP functionary death case: The police has arrested two person in Tirupur