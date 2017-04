சிதறு தேங்காயாகும் அதிமுக...கூவத்தூர் கூத்து மீண்டும் அரங்கேறுமா?

அதிமுக அம்மா அணியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணி சார்பில் மீண்டும் கூவத்தூர் கூத்து அரங்கேறுமோ என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After the another ADMK split people are worried that whether another Koovathur days return to the state.