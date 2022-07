ஆடி அமாவாசை, ஆடி பூரம்..ஆடி 18..அம்மன் தபசு..ஆடி மாதத்தில் என்னென்ன விரதங்கள் தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடி மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 17ஆம் தேதி பிறக்கிறது. ஆடி முதல் நாள் தொடங்கி கடைசி நாள் வரையும் கொண்டாட்டங்களுக்குக் குறைவிருக்காது அம்மனுக்கு உகந்த மாதம் ஆடி மாதம்.. பண்டிகைகள் நிரம்பிய மாதம் ஆடி மாதம். ஆடி மாதத்தில் இருந்து தட்சிணாயனம் ஆரம்பமாகிறது. ஆடி முதல் மார்கழி மாதம் வரை ஆறு மாதம் தட்சிணாயனம். இதுவே தேவர்களின் இரவு நேரமாகும்.

ஆடி மாதத்தில்தான் சந்திரனின் வீடான கடக ராசியில் சூரியன் சஞ்சாரம் செய்கிறார். பெண்மை எனும் சக்திக்கு பெருமை சேர்க்கும் மாதம் ஆடி மாதம். ஆடி மாதத்தில் சிவனின் சக்தியைவிட அம்மனின் சக்தி அதிகமாக இருக்கும். பார்வதியின் தவத்தை மெச்சிய பரமசிவன் ஆடிமாதம் அம்மனின் மாதமாக இருக்க வேண்டும் என வரம் கொடுத்தார். எனவேதான் இந்த மாதத்தில் மட்டும் சிவன் சக்திக்குள் அடக்கமாகிவிடுகிறார் என்பது ஐதீகம். ஆடி மாதம் சூறை காற்றோடு அம்மனின் அருட்காற்று அரவணைக்கும் மாதம்தான் ஆடி மாதம்.

மழைகாலத் துவக்கமான ஆடியில் நல்ல மழை வேண்டியும் உடல் நலம் பெறவும், நோய்கள் பரவாமல் இருக்கவும் நம் முன்னோர்கள் பல பண்டிகைகளைக் கொண்டாடி அம்மனுக்கு வழிபாடு நடத்தினார்கள்.

English summary

Aadi masam pirappu 2022 : Aadi matham special festival in Tamil Nadu: (ஆடி மாத பிறப்பு முதல் ஆடியிறுதி வரை என்னென்ன பண்டிகைகள்) Dakshinayana begins from the month of Aadi. This is the night time of the gods. This is the month when the sun travels in the house of the moon in the zodiac sign of Kataka rasi.