ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் 2021: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம் தேடி வரப்போகுது

சென்னை: ஆகஸ்ட் மாதம் நவகிரகங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படப்போகிறது. சூரியன் தனது வீடான சிம்ம ராசியில் மாத பிற்பகுதியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். புதனும் சிம்ம ராசியில் இணைந்து பயணம் செய்தாலும் மாத பிற்பகுதியில் கன்னி ராசியில் ஆட்சி உச்சம் பெற்று பயணம் செய்யப்போகிறார். இந்த கிரக அமைப்பினால் சுக்கிரனை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நீசபங்க ராஜயோகத்தை தரப்போகிறது.

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த மாதமாக உள்ளது. எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நிறைவேறும் ராகு ராசியிலும் மூன்றாம் வீட்டில் சூரியன் புதன் பயணம் செய்கின்றனர். ராசிநாதன் சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் செவ்வாயுடன் பயணம் செய்கிறார். 11ஆம் தேதிக்கு மேல் 5ஆம் வீட்டில் சென்று நீச்சம் பெற்று பயணம் செய்வார். புதன் நான்காம் வீட்டிற்கும் மாத இறுதியில் 5 வீடான கன்னி ராசியில் சென்று உச்சம் பெறுகிறார். நீச்சம் பெற்ற சுக்கிரன் உடன் ஆட்சி உச்சம் பெற்ற புதன் இணைவதால் நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பை தரப்போகிறது. கேது ஏழாம் வீட்டிலும் சனி 9ஆம் வீட்டிலும் புதன் பத்தாம் வீட்டிலும் இந்த மாதத்தில் பயணிக்கின்றனர்.

ராசிக்கு சுக ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் செவ்வாயுடன் இணைந்துள்ளதால் பண வரவு அதிகரிக்கும் வீடு சொத்து வாங்கலாம். கடன் பிரச்சினைகள் நீங்கும் என்றாலும் அதிக கடன் வாங்கி சொத்து வாங்க முயற்சி செய்யாதீர்கள். இந்த மாதத்தில் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாவும் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். வேறு எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டங்கள் தேடி வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

