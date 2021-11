வீடு மனை யோகம் தரும் செவ்வாய் பகவான் - போலீஸ் வேலை, ரவுடித்தொழில் யாருக்கு அமையும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒருவரின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வலுவான நிலையில் இருந்தால் அது யோகத்தையும், தசா புத்தியில் நன்மையையும் தருகிறது. ருவரின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் கேந்திர ஸ்தானங்களில் அமர்ந்து அவை ஆட்சி, உச்சம் பெற்ற வீடாக இருந்தால் அது ருச்சிக யோகத்தை தருகிறது. ருச்சிக யோகம் பஞ்சமகா யோகம். அரசாலும் பெருமைக்குரியவர், தயாள குணம் மிக்கவர், உடல் பலம் மிக்கவர்கள். பெரும் புகழோடு விளங்குபவர். செவ்வாய் பகவானின் ஆளுமைத்திறனால் காவல்துறையில் வேலை யாருக்கு கிடைக்கும், ரவுடியாக யார் மாறுவார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

செவ்வாய் சகோதர காரகன் சிவப்பு நிறத்தின் அதிபதி. ஆண் கிரகம் அதிலும் தைரியமான கிரகம். செவ்வாய் துடிப்பானவர். இளமையானவர். இள ரத்தம். வீரமான கோபமான இளைஞனைப் போன்றவர் செவ்வாய். எதற்கும் பயப்படமாட்டார். துடிப்பானவர். தைரியத்தையும் வீரத்தையும் குறிப்பவர் செவ்வாய்.

ஜாதகத்தில் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் இருந்து செவ்வாய் திசை ஒருவருக்கு நடந்தால் தைரியம் அதிகரிக்கும். சகோதரரால் நன்மைகள் நடக்கும். செவ்வாய் ரத்தத்திற்கு காரகம். செவ்வாய் பூமி காரகன். வீடு நிலம் வாங்கலாம். வீடு நிலம் கட்டிடம் கட்டலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கும். ஜாதகத்தில் சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைவது சந்திர மங்கள யோகம். சந்திரன் வளர்பிறை சந்திரனோடு சேர்ந்து இருந்தால் செவ்வாய் தசை சந்தோசமாக போகும். ஆண் தன்மையுள்ள கிரகமான செவ்வாய் யாருக்கெல்லாம் நன்மை தீமை செய்யலாம் என பார்க்கலாம்.

