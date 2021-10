சுக்கிரன் வீட்டில் சூரியனுடன் இணைந்த செவ்வாய்: நன்மை அடையப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

Astrology

மதுரை: செவ்வாய் பகவான் இதுநாள் வரை கன்னி ராசியில் புதனுடன் சஞ்சரித்து வந்தார். இன்று அக்டோபர் 21 முதல் சுக்கிரன் வீடான துலாம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகி சூரியனுடன் இணைந்துள்ளார். துலாம் ராசியில் உள்ள சூரியன், செவ்வாய்க்கு மகர ராசியில் உள்ள சனிபகவானின் பார்வை கிடைக்கிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் சனியின் பார்வையால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

செவ்வாய் கிரகம் ஆண்மைக்கும், பெண்மைக்கும், உணர்ச்சிக்கும், வீரியத்துக்கும் காரண கர்த்தா. ஆண், பெண் உடலில் காதல் தீயை உண்டாக்குபவர். உடல் உறவில் பலத்தையும், வீரியத்தையும், வேகத்தையும் தருபவர். செவ்வாய் என்றாலே சக்தி. ஒருவருக்கு செவ்வாய் பலவீனமடையும்போது அவரும் சேர்ந்து பலவீனமடைகிறார். செவ்வாய் தோஷம் திருமண வாழ்க்கையில் தடங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தாம்பயத் உறவில் பலத்தையும், நெருக்கத்தையும் வீரியத்தையும், வேகத்தையும் தருபவர். சுக்கிரன் இருவரையும் கவர்ந்து இழுக்கும் காந்த சக்தியாக விளங்குபவர். பெண்களுக்கு களத்திர காரகனாய் விளங்குபவர் செவ்வாய். இவர் ஒரு வைத்தியரும் கூட நோய்களை குணப்படுத்துவதில் வல்லவர்.

ராசி மண்டலத்தில் மூன்றாவதாக வீற்றிருக்கும் செவ்வாய் கிரகமானது ஆற்றல், வீரியம், செயல் திறன் மற்றும் படைப்புத் திறன் போன்றவற்றைக் குறிக்கிறது. செவ்வாய் ஒருவருடைய ராசி மண்டலத்தில் நுழையும்போது அது சில தைரியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் அமைந்திருக்கும் விதத்தைப் பொருத்து, அவருடைய வாழ்க்கையை நேர்மறையாக அல்லது எதிர்மறையாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது செவ்வாய் கிரகம். செவ்வாயின் இந்த ராசி மாற்றத்தினால் அனைத்து ராசியினருக்கும் சின்னச்சின்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். சில ராசியினருக்கும் குறைந்த பாதிப்புகளையும் சிலருக்கு சற்று அதிக பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தவும் கூடும். இந்த இடப்பெயர்ச்சியினால் உங்களின் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Mars Transit to Libra 2021 affects your moon sign and knows how affects your Job, Personal life and related matters. Lord Mars has been traveling with Mercury in the Virgo zodiac to this day. Today, from October 21, Venus has moved to the house of Libra and joined the Sun. The Sun in Libra and Mars get the view of Saturn in Capricorn. Read on to find out how lucky people are born in the zodiac signs from Aries to Pisces with this displacement and Saturn view.