அடேங்கப்பா.. திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.10 கோடி நன்கொடை..அள்ளித்தந்த நெல்லை பக்தர்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையானுக்கு ஒரே நாளில் ரூபாய் பத்து கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக அள்ளிக்கொடுத்துள்ளனர் நெல்லை பக்தர்கள். திருப்பதி தேவஸ்தான வரலாற்றில் ஒரே நாளில் அதிகபட்ச நன்கொடை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உலக புகழ்பெற்ற வைணவ திருத்தலமான திருப்பதியில் மலை மீது அருள்பாலிக்கும் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிவது வழக்கம். ஆனால், கொரோனா காரணமாக கடந்த இரண்டாண்டுகளுக்கு மேலாக , பெரும்பாலான மாதங்களில் பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

கொரோனா மூன்றாவது அலை ஓய்ந்ததையடுத்து, பிப்ரவரி மாதம் முதலே திருமலையில் மீண்டும் பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Tirunelveli devotees have donated ten crore rupees in a single day to Tirupathi Ezhumalayan Temple. Officials said it was the highest single donation in the history of TTD in a single day.