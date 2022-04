திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க பல மணி நேரம் காத்திருக்கும் பக்தர்கள்... மீண்டும் இலவச தரிசன டோக்கன்

Astrology

திருப்பதி: திருமலையில் இலவச தரிசன வரிசையில் தினமும் 8 மணிநேரம் காத்திருந்து திருப்பதி வெங்கடாசலபதியை தரிசிக்க வேண்டியிருப்பதால், பக்தர்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கான இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை வழங்க தேவஸ்தான அதிகாரிகள் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கொரோனா நோய்த்தொற்று அபாயம் நீங்கியதை அடுத்து, திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசிக்க நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருமலைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். பக்தர்களின் வசதியை முன்னிட்டு 300 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட்டுகள் மற்றும் இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையை படிப்படியாக அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. தற்போது நாள்தோறும் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கட்டண தரிசனத்திலும் இலவச தரிசன வரிசையிலும் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திற்கு பின்பு, இலவச தரிசனத்தில் நாளொன்றுக்கு நாற்பதாயிரம் டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டு வந்தன.

Tirupathi Devasthanam co-executive officer Kumar Reddy said, the temple authorities were considering offering free darshan tickets for the allotted time, considering the inconvenience to the devotees as they have to wait for 8 hours daily in the free darshan queue in Thirumalai to visit Tirupathi Venkatachalapathy.