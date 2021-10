குரு பெயர்ச்சி 2021: மேஷத்திற்கு அள்ளித்தரப்போகும் லாப குரு - மகர ராசிக்கு குடும்பத்தில் குதூகலம்

Astrology

சென்னை: மகர ராசியில் சஞ்சரிக்கும் குருபகவான் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் லாபத்தையும், அதிக பண வரவையும் அடையப்போவது மேஷம், மகர ராசிக்காரர்கள். மேஷ ராசிக்கு 11ஆவது வீட்டில் லாப ஸ்தானத்தில் பயணம் செய்யப்போகிறார். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம குரு இனி குடும்ப குருவாக இரண்டாம் வீட்டில் பயணம் செய்யப்போகிறார். இந்த குருவின் பார்வையும் சாதகமான வீடுகளில் விழுவதால் இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்களும் அடையப்போகும் நன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.

திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி குரு பகவான் மங்களகரமான பிலவ ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதியன்று மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். காலச்சக்கரத்திற்கு லாப ஸ்தானமான 11ஆம் வீட்டில் குரு அமரப்போகிறார். குருவின் பார்வை மிதுனம், சிம்மம், துலாம் ராசிகளின் மீது விழப்போகிறது. குரு பார்வை பட்டாலே நம்முடைய ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்கள் நீங்கிவிடும். களத்திர தோஷம், மாங்கல்ய தோஷம் நீங்கி திருமணம் கை கூடி வரும். நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி பண வரவு அதிகரிக்கும். அதிகம் பணம் புழக்கம் உள்ள இடத்தில் வேலை கிடைக்கும்.

இந்த குரு பெயர்ச்சியால் குரு பலம் கிடைக்கப் போகும் ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் கை கூடி வரும் குரு பார்வை கிடைக்கும் ராசிக்காரர்களின் தோஷங்கள் நீங்கி அந்தஸ்து உயரப்போகிறது. இது கோச்சார ரீதியான பலன்தான். உங்களின் சுய ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் தசாபுத்தியைப் பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடலாம். குரு பகவான் சுப கிரகம் 2022ஆம் ஆண்டு வரை கும்ப ராசியில் பயணம் செய்தாலும் அதிசாரமாக சில மாதங்கள் மீன ராசிக்கும் பயணம் செய்வார்.

