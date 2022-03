குரு பெயர்ச்சி 2022: குருபகவானால் விபரீத ராஜயோகம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் நீங்கள்தான்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குருபகவான் இன்னும் சில நாட்களில் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு அதிசாரமாக இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படப்போகிறது. யார் அந்த ராசிக்காரர்கள் விபரீத ராஜயோகத்தினால் என்ன பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

பொதுவாக குரு பகவான் கோச்சார ரீதியாக 2,5,7,9,11 ஆம் இடங்களில் வந்தால் நன்மையை செய்யும். நமக்கு நடைபெறும் தசாபுத்தியைப் பொருத்தும் நன்மைகள் நடைபெறும். ஒரு கிரகம் அதனுடைய சொந்த வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்வது சிறப்பு கோச்சார ரீதியாக 6,8,12ஆம் வீடுகளில் மறைவது சிறப்பல்ல என்றாலும் ஆட்சி பெற்று அமரும் கிரகத்தினால் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பு கிடைக்கும்.

விபரீத ராஜயோகம் என்பது, எதிர்பாராத வழியில் ஒருவர் அதிகாரம் அல்லது அந்தஸ்தை அடைவதைக் குறிக்கிறது. 'விபரீதம்' என்ற வார்த்தையே அதன் உள்ளர்த்தத்தை ஓரளவுக்கு விளங்க வைக்கும். முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒரு நிலையில், சுலபமான வகையில் அல்லது குறுக்கு வழியில் ஒருவருக்கு மிகப் பெரிய அந்தஸ்து கிடைப்பது அல்லது அரசாளும் வாய்ப்பு கிடைப்பதே விபரீத ராஜயோகம் ஆகும்.

Guru Peyarchi palan 2022 Tamil: (குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 தமிழ் விபரீத ராஜயோகம் யாருக்கு) Guru Peyarchi on April 13th 2022. Let's see some zodiac signs to have a Vibareetha Raja Yoga. Who can see what benefit those astrologers are going to get from the Vibareetha Raja Yoga.