இன்று உலக இதய தினம்..இதயமே..இதயமே..சூரியனும் குருவும் உங்க ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்காங்க?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மனித உறுப்புகளில் மிக முக்கியமானது ஓய்வின்றி உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் உறுப்பு இதயம். இதயத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து உணர்த்த ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 29ம் தேதி உலக இதயநோய் விழிப்புணர்வு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நோய்க்கு மருத்துவரை பார்த்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் நோய் எதனால் வந்தது அதற்கு ஏதாவது ஆன்மீக பரிகாரம் உள்ளதா என்று ஜோதிடரையும் இன்றைய காலத்தில் பார்க்கின்றனர். இதய நோய் எதனால் வருகிறது. இதய நோய் தீர மருத்துவ ஜோதிடம் என்ன பரிகாரம் கூறியிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

கார்டியோவாஸ்குலர் நோய்கள் என குறிப்பிடப்படும் இதயம் சார்ந்த நோய்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இது மும்மடங்காகி இருக்கிறது. மிகவும் இளம் வயதினர் மத்தியில் இதய நோய் பாதிப்பு அதிகரித்திருப்பது தான் மேலும் கவலைக்குறியதாக இருக்கிறது.

மார்பக வலி , தாடையில் அல்லது பின்பக்கம் வலி (தோள்பட்டைகளுக்கு இடையே) காரணம் இல்லாத களைப்பு அல்லது சோர்வு, மூச்சுத்திணறல், இருமல், மயக்கம், திடீர் கால் வீக்கம் அல்லது நீர் சேர்வது ஆகியவை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அறிகுறிகள்.

English summary

World Heart Disease Awareness Day is observed on 29th September every year. At the same time as seeing a doctor for treatment, people nowadays also look to astrologers to see if there is any spiritual remedy for the cause of the disease. What causes heart disease? Let's see what medical astrology has suggested for treating heart disease.